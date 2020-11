Defensa advierte que no permitirá que funcionarios vulneren la lucha contra el contrabando

Escucha esta nota aquí

​El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, advirtió este viernes que el gobierno no permitirá que los funcionarios policiales y militares, encargados de la lucha contra el contrabando, vulneren esas disposiciones legales, y por el contrario, se exigirá que cumplan esas normativas con el fin de resguardar la economía nacional.



"Nuestro mandato es claro, no puede haber ningún servidor público de ninguna institución, ni de la armada, ni de la policía, que estén involucrados en actos que vulneran realmente el interés patriótico y vulneren la legalidad de la lucha contra el contrabando", afirmó la autoridad.



En las últimas horas circuló en redes sociales un video donde se observa que efectivos militares detienen a dos uniformados policiales en una zona fronteriza con la república de Chile, que presuntamente coadyuvarían con grupos de contrabandistas para que ingresen a territorio nacional.



El ministro prefirió no emitir juicio de valores sin antes conocer los informes sobre esos supuestos hechos. Para ello, solicitó al viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, recabe toda la información sobre ese presunto suceso y presente una documentación detallada.



Novillo dijo que una vez se tenga esa información se dará tratamiento a ese tema en coordinación con el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. ​​​