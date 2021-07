Defensa Civil reporta 13 incendios sofocados en cuatro departamentos, mientras Santa Cruz se complica

Escucha esta nota aquí

Mientras en Santa Cruz agotan los mecanismos para hacer frente a dos incendios forestales registrados en áreas protegidas y con fuertes vientos que ponen en desventaja la lucha contra el fuego, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este martes que se sofocaron 13 incendios en los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Cochabamba.

La situación se torna en un alivio para la regiones tomando en cuenta la amenaza latente de incendios que emerge cada temporada en estas fechas.

“En el departamento de Beni fueron sofocados cinco incendios, en Pando dos, en Tarija tres y en Cochabamba otros tres”, manifestó la autoridad, en referencia a los trabajos que se llevaron adelante con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas y el apoyo de personal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, los gobiernos subnacionales, bomberos voluntarios y vecinos.

No obstante, actualmente la emergencia se centra en el municipio cruceño de San Matías, donde los focos de calor tienen a las autoridades movilizadas, debido a un incendios forestal que es atendido por la Gobernación, militares, técnicos del municipio y la ABT.

“Está confirmado que este incendio ha ingresado al área protegida nacional AMNI San Matías, nuestros bomberos forestales estarán haciendo el control del fuego, pero la dificultad está en los vientos, ya que el personal no puede llegar a controlar y liquidar el fuego”, mencionó Yovenka Rosado, jefa de la unidad de bomberos del Gobierno departamental cruceño.

Otro de los incendios en el departamento se encuentra en el área protegida departamental Laguna Concepción, en el municipio de Pailón, incendio que ya estaba controlado, pero a raíz de los fuertes vientos se reactivó.

Entretanto, el viceministro Calvimontes señaló que actualmente se encuentra en ejecución el denominado 'Plan nacional de prevención y lucha contra los incendios en defensa de la vida y del medioambiente', que cuenta con un total de 5.000 efectivos militares movilizados en todo el territorio nacional para el control de siniestros. De este grupo hay 1.800 efectivos desplegados en Santa Cruz.

La autoridad nacional consideró que el plan de prevención y lucha contra los incendios "es efectivo porque no existen siniestros descontrolados" para la tranquilidad de la población a nivel nacional. No obstante, las alarmas no cesan.

