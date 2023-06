Defensa Civil y el alcalde de Tarija se culpan por la entrega de ropa interior como “ayuda humanitaria”

“15.228 unidades de ropa interior, 15.700 docenas de corpiño y 2.551 docenas de calcetines, esto es una entrega de ayuda humanitaria de Defensa Civil del Gobierno nacional. Recibí una carta de la Subcentral Tolomosa que me ha dicho que no quiere recibir ropa interior, acepto las críticas y yo respeto mucho la posición de ustedes que dicen ‘no queremos’, está bien, puede ser que ataque al pudor, a la sensibilidad, yo lo entiendo y me disculpo si es que en algún momento ustedes se habrían sentido ofendidos, pero en realidad esta es ropa interior del Gobierno nacional”, afirmó la autoridad municipal.