Defensa confirma que radares que compró Bolivia no están en operación y no hay fecha de entrega

Los 13 radares que fueron adquiridos en 2016 a la empresa francesa, Thales Air Systems SAS no están en operación y no se tiene fecha de cuándo podrán empezar a trabajar . El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, espera que hasta fines de año ya se cuente con el sistema completo.

No obstante, la pandemia llegó en 2020 y no en 2019 como indicó el ministro, aquel año Evo Morales renunció a la presidencia en noviembre y dejó el país. El Gobierno de Jeanine Áñez no hizo ninguna gestión porque la pandemia aisló a Europa en enero de 2020.