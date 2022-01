Defensa de Áñez 'descarta' inicio de juicio por el caso Golpe II y militares piden anular acusaciones

Escucha esta nota aquí

Las defensas de los acusados por el caso 'Golpe II', cuyo juicio debía iniciarse esta semana, empezaron con el contrataque. El abogado defensor de Jeanine Áñez, Alain de Canedo, dijo que ellos no fueron notificados con el pretendido inicio de juicio; mientras que los abogados de los exjefes militares Palmiro Jarjuri y Jorge Terceros pidieron la nulidad de la acusación.





De Canedo considera que el anuncio del juicio, lanzado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “es una declaración política, o puede ser una declaración de cualquier índole, pero no es jurídica, no tiene sentido lo que (el ministro) dice”, afirmó el abogado, Alain de Canedo, defensa de la ex Presidenta Jeanine Áñez.





El ministro Del Castillo había publicado en sus redes sociales que el juicio contra la exmandataria se podría iniciar esta semana, en un intento de hacer ver que hubo gestión para llegar a este paso, según la lectura de De Canedo.





Mientras, Eusebio Vera, abogado de los militares, presentó un incidente de actividad procesal defectuosa en contra de la acusación de los fiscales y pidió la anulación de la misma porque denunciaron indefensión.





Los tiempos





Vera explicó que sus clientes están en estado de indefensión porque los fiscales apuraron la presentación de la acusación formal y no esperaron el tiempo que establece el Código de Procedimiento Penal para la presentación de los descargos.





Asimismo, detallaron que no se les permitió pedir los informes al Departamento III del comando de las FFAA para saber quiénes solicitaron los vuelos en los que supuestamente trasladaron a la expresidenta el 11 y 12 de noviembre de 2019.





Por su parte, Alain de Canedo explicó que su cliente fue notificada con la acusación fiscal, pero no con las acusaciones particulares que son del ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Senado, a través de su presidente Andrónico Rodíguez, quien es denunciante en este caso.





Explicó que, después de las acusaciones particulares, la defensa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos, pruebas y testigos, lo que llevaría hasta fines de enero; luego el Tribunal tiene un plazo de entre 20 a 45 días para dictar el auto, lo que llevaría hasta fines de febrero el inicio de juicio apretando plazos. De ahí que consideró la imposibilidad de iniciar el juicio esta semana contra su cliente por el caso golpe II.

Lea también PAÍS Militares del caso 'Golpe II' identifican a los que colocaron la banda presidencial a Áñez La Fiscalía ya planteó el inicio del juicio contra la expresidenta Áñez, un ex jefe policial y ocho militares