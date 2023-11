Defensa de Camacho califica de ilegal la nueva junta médica en Chonchocoro y anuncia que pedirá su nulidad

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, consideró que fue un "acto ilegal" la nueva junta médica realizada este miércoles en el penal de Chonchocoro para evaluar los exámenes complementarios practicados, a principios de septiembre, a la autoridad cruceña.



"Vamos a pedir la nulidad, no voy a convalidar de ninguna manera un acto que es totalmente ilegal, un acto que no fue señalado por la autoridad jurisdiccional y, por el contrario, yo estoy denunciando por usurpación de funciones al mayor Gonzáles", dijo el jurista a EL DEBER.



El Gobernador de Santa Cruz está detenido de manera preventiva por el supuesto “golpe de Estado” de 2019 desde diciembre de 2022 y después de que su estado de salud generara preocupación, se realizó una primera junta médica el pasado 16 de agosto en el penal de Chonchocoro para evaluar su situación.



Luego se le practicó unos exámenes complementarios el 6 de septiembre en el Hospital El Alto Sur.



El martes, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que este miércoles la junta médica se volverá a reunir para evaluar dichos exámenes complementarios y es así que esta mañana un grupo de médicos llegó otra vez hasta el penal de Chonchocoro.



Sin embargo, según el abogado, "ni siquiera participó la mitad de los 26 médicos que ingresaron el 16 de agosto para evaluar al Gobernador y que fueron los que ordenaron los exámenes complementarios que se realizaron el 6 de septiembre en el Hospital El Alto Sur".



El jurista, aunque no estuvo en el penal, dijo tener información que sólo 11 médicos participaron del acto que considera ilegal.