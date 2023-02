Defensa de coronel Dávila cree que el Estado mintió sobre informe DEA y van a EEUU

“Necesitamos acudir directamente a la justicia norteamericana para que sea esta la que formalmente pueda decir si hay o no un proceso , pues nos defenderemos. Si no hay, como nosotros estamos imaginando, vamos a demostrar que el Estado boliviano nos ha mentido y ha metido a toda la población para juzgar injustamente a una persona”, advirtió el abogado Rojas.

Ahora, el coronel Dávila, en coordinación con su defensor, decidieron contratar a una firma de abogados en EEUU para que tramiten todos los documentos legales ante la justicia norteamericana y demostrar que no existe ningún proceso pendiente en esa nación . El bufete ya fue contratado y mañana cerrarán los detalles del trabajo que deben realizar.

El abogado defensor explicó dos hechos que les hacen presumir la falsedad de la acusación fiscal. El primero es que ellos pidieron el informe de la DEA que supuestamente involucra a su cliente. Realizaron el pedido a la Cancillería y este despacho primero les dijo que solo había una traducción no oficial del documento; entonces pidieron el documento original de la DEA y les respondieron que solo fue un pedido “verbal” y no entregaron ningún informe de esa agencia antidrogas.

“Segundo, si ha llegado una solicitud de extradición desde febrero del año pasado, ¿por qué no se ha gestionado?, ¿qué se pretende ocultar?, mi defendido no tiene nada, entonces no tiene temor alguno de ir a declarar a una corte en norteamérica o a cualquier tribunal que lo cite”, declaró el abogado.