Defensor del Pueblo visitará a municipios cruceños afectados por los incendios

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, liderará una misión defensorial que acudirá a los municipios cruceños de Concepción y Urubichá, cuya población y biodiversidad está afectada por los incendios forestales.



“Vamos a estar en Concepción y en Urubichá, viendo no solamente la magnitud de los incendios, sino fundamentalmente visibilizando el auxilio, la presencia del Estado para mitigar estos fuegos y eventualmente hacer la denuncia correspondiente de no existir esta situación”, señaló Callisaya.



En el marco de las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de la Madre Tierra, este martes se desarrollará la segunda audiencia de la Acción Popular por los Incendios Forestales, contra más de 12 entidades estatales, como el Ministerio de Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Rural, las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando, y las alcaldías de los municipios afectados.



De acuerdo con la Defensoría, esa acción popular tiene por objeto lograr que el Estado en sus niveles central, departamental y municipal, pueda emitir planes de prevención para mitigar o, por lo menos, no tener la misma incidencia en incendios y quemas cada año.