Defensora del Pueblo denunciará a Entrambasaguas por racismo; también pide protección a Pumari

La Defensoría del Pueblo condenó "las declaraciones racistas" del periodista español Alejandro Entrambasaguas emitidas durante un programa virtual en el que se abordó los resultados de las recientes elecciones generales en Bolivia. Anunció que presentará una denuncia ante la embajada de España en el país y otras instancias internacionales para que se le inicie un proceso judicial. Por otro lado, pidió protección para el excandidato Marco Pumari en Potosí, que este miércoles fue agredido en la vía pública.

“La opinión vertida por el periodista Entrambasaguas, claramente va en contra de la Carta Mundial de Ética para Periodistas; sus opiniones van en contra de una gran parte de la población boliviana y no pueden ser consideradas como un acto enmarcado dentro del derecho a la libertad de expresión y opinión. El estándar de restricciones a este derecho establece que el mismo, no puede ejercerse cuando afecta la dignidad y honra de las personas, tal como ha ocurrido ahora” observó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Aseguró que también remitirá notas al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de España.

El periodista de OkDiario, en el programa español, señaló que el “votante medio del Movimiento Al Socialismo (MAS) es un votante con un nivel intelectual nulo, o sea, prácticamente inexistente, ya no te digo cultural, no tienen prácticamente nivel”; que “hay que recordarle a la gente que nos está viendo acá en España, el votante medio del partido de Evo Morales no tiene nada que ver con el votante medio que tiene aquí Podemos”.

Más adelante comparó a los seguidores del MAS con los de su país. “Aquí (en España) quieras o no, todo el mundo sabe lo que es un teléfono móvil, sabe lo que es internet, pero la mayoría de la gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, es gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente, no tiene absolutamente ni idea de prácticamente nada”; “son analfabetos literales, hay mucha gente que no sabe hablar el español. Hablan aymara, quechua o idiomas nativos indígenas y no tienen ni idea de lo que es la civilización”, expresó.

La Carta Mundial de Ética para Periodistas en la que se basa Cruz dice en el punto noveno que: “El o la periodista, velará por que la difusión de información o de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y hará todo lo posible por no facilitar la propagación de la discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, género, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas.”

Estas declaraciones, cuestionó Cruz, "son acciones que reproducen conceptos coloniales de la condición indígena en Bolivia y Latinoamérica, al calificar a las y los bolivianos de tener un nivel intelectual nulo, de ser analfabetos literales. Se trata de declaraciones racistas, discriminatorias que son sancionadas tanto por la normativa penal boliviana como la española".

A través de su tuit, el periodista español manifestó que quería "zanjar la polémica, pidiendo disculpas a quien se haya podido sentir ofendido ante mis palabras, poco afortunadas". Reconoció que durante los próximos cinco años no podrá volver a Bolivia, "pero seguiré publicando la corrupción de Evo Morales y su partido".



Medidas de seguridad a Pumari

En otra declaración, Nadia Cruz demandó medidas de seguridad para el excandidato a la Vicepresidencia por la Alianza Creemos, Marco Antonio Pumari, quien este miércoles fue agredido por grupos personas que llegaron hasta la plaza principal de Potosí.

“Pedimos al Comando Departamental de la Policía en Potosí, generar medidas inmediatas ante la escalada de violencia que en este momento se registra contra el ciudadano Marco Antonio Pumari”, expresó la Defensora.

Asimismo, exigió a Pumari y a los otros líderes, a una madurez política para evitar la confrontación con la ciudadanía.

Pumari, expresó ante la opinión pública que había un “fraude latente” en las elecciones generales celebradas el domingo y a la vez, convocó a la población de Potosí a acudir a insultarlo esta jornada en la plaza 10 de Noviembre.



Dijo que no se iría de su región y desafió a que la población que lo critica, esté presente al mediodía de este miércoles, situación que sucedió y casi se desató una pelea campal entre sus seguidores y quienes lo querían agredir.