Del Castillo admite vínculo narcos-avasalladores; se contradicen por caso FARC

“Entonces el señor Carlos Romero tendrá que decir por qué habían más denuncias de avasallamientos en su tiempo y por qué había menos incautación de narcotráfico ”, manifestó en una rueda de prensa. El domingo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, dijo que algunos grupos de avasalladores no se dedican a producir la tierra aunque no especificó a qué otras actividades o presuntos ilícitos se dedicarían estas personas.

Ante la consulta de por qué cree que existen estos ataques a su gestión, dijo que detrás “hay motivos personales” que no merecen mayor análisis, ya que la población quiere ver gestión y no peleas de políticos.

“Hay gente que cree que el grado de ministro es una profesión y no es así. Esto no es para siempre y esto no es un récord de quién permanece más tiempo en el cargo y pedimos a estas personas que dejen sus apetitos personales e intereses políticos, el pueblo boliviano quiere ver gestión y no peleas de políticos”, aseveró.