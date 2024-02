Del Castillo afirma que Fernando López no fue aprehendido en Paraguay

El diputado del MAS del ala ‘evista’ Gualberto Arispe cuestionó al Gobierno por no informar acerca del reporte de Interpol del Paraguay.



“¿Por qué se calla el ministro de Gobierno?, ¿por qué las instancias que están velando estos temas no dicen nada? La hipótesis que se tiene es que están negociando su libertad en Paraguay. Esa es nuestra preocupación”, expresó el parlamentario mostrando el reporte policial.



No descartó que, en el plazo de 10 días, como corresponde a ley, envíe una petición de informe para que las autoridades competentes respondan por este caso.







Luis Fernando López, que fue ministro de Defensa en la gestión de Jeanine Áñez, tiene diferentes procesos abiertos en el país, iniciados en la gestión de Luis Arce, entre ellos los referidos al caso Golpe I, a los casos Senkata y Sacaba del 2019 y al de supuesta corrupción en la adquisición de respiradores.