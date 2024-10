Del Castillo anuncia acuerdo con Europol para el intercambio de información antidroga

La sede central de la Europol está en La Haya (Países Bajos), desde donde colabora estrechamente con los servicios policiales de los 27 estados miembros de la UE y otros países no miembros como son Australia, Canadá, Estados Unidos y Noruega.

Bolivia y la Unión Europea

No obstante, el diplomático subrayó la complicada situación que se ve en el país, a consecuencia de la actividad ilícita de la producción de drogas y el narcotráfico, hecho que afecta a la estabilidad de Bolivia.

“Sabemos, somos conscientes desde Europa, que la realidad que enfrenta Bolivia en la región es compleja, multifacética, y que representa no solo un gran reto en términos de seguridad, sino también afecta a la economía, la estabilidad social, a la vida de miles y miles de ciudadanos no solo en Bolivia y la región sino también de Europa. Por tanto, es un tema que requiere un enfoque integral por parte de todos combinando no solo la seguridad sino también estrategias de desarrollo y prevención”, afirmó Segura.