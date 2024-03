Del Castillo aterriza en Chimoré para entregar armas antidroga y recibe críticas del ala 'evista'

El senador aseguró que los propios efectivos de la Felcn le comunicaron que no necesitan armamento, sino que su mayor necesidad es la de contar con medios de transporte aéreo y terrestre.



"Ellos (los policías de la Felcn) nos decían: 'no necesitamos armamento de grueso calibre, no necesitamos armamento de largo alcance. Para luchar contra el narcotráfico principalmente necesitamos transporte aéreo y terrestre y equipos de tecnología'. Lamentablemente, el Gobierno no está entregando material adecuado a la Policía Bolivia en el Trópico de Cochabamba", sostuvo Loza.