Del Castillo confirma que abogado de Evo Morales es investigado por legitimar ganancias ilícitas

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó que uno de los abogados del expresidente Evo Morales está siendo investigado porque no pudo demostrar el origen de su fortuna y dijo que este caso estalló cuando el jurista estaba por comprar un auto de alta gama.



“Este caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público. Los delitos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas deben ser tratados por las instancias correspondientes”, señaló Del Castillo al referirse al caso que implica al jurista, identificado como Martín Daniel I.F.



“Una persona cercana al señor Morales, un abogado que ha desempeñado en algún momento funciones para el expresidente, habría realizado el pago, presuntamente, de una vagoneta de 90.000 dólares destinada a una tercera persona. La Policía Boliviana ha trasladado a ambas personas para que presten declaraciones y ha abierto la investigación correspondiente. Sin embargo, este es un trabajo que debe continuar bajo la dirección del Ministerio Público”, subrayó Del Castillo en una conferencia de prensa.



De acuerdo con las pesquisas, el abogado estaba por erogar $us 95.000 para comprar un automóvil Audi del año para obsequiarlo a una bailarina de cumbia. La transacción llamó la atención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



El ministro aclaró que el Ministerio de Gobierno no tiene competencia directa en este tipo de delitos, pero subrayó la importancia de que las autoridades investiguen a fondo las transacciones financieras sospechosas.