Del Castillo cree que Marset recibió ayuda policial y tres jefes antidroga declararon

“No dudo y no elimino esa probabilidad de que hubiesen existido policías que hubieran ayudado a facilitar la fuga de este sujeto”, afirmó el ministro al referirse a las “trabas” que enfrentó para poder cumplir con el objetivo principal de la operación que movilizó a miles de agentes policiales en todo el territorio nacional. Además, el responsable de la seguridad interna del país también apuntó a autoridades judiciales y anunció que las operaciones continuarán.

Del Castillo adelantó que el informe de contrainteligencia será remitido al viceministerio de Régimen Interior y Policía, que en caso de encontrar efectivos policiales o algunos elementos y personas que favorecieron a la fuga de Sebastián Marset, serán aprehendidos. “Sean policías, fiscales o jueces que han ayudado a que no encontremos a Marset, van a ser procesados”, advirtió la autoridad.

Tras estas declaraciones testificales, el Ministerio Público no descartó otras convocatorias a jefes policiales y funcionarios del Estado para poder esclarecer la probables implicaciones de uniformados con la fuga del uruguayo, quien vivía en el país como futbolista profesional, productor de espectáculos, contratista y vendedor de propiedades de lujo.

“Hemos llegado a identificar, 48 horas más tarde, el lugar donde Marset habría grabado el primer video y donde se había trasladado con parte de su familia, pero cuando solicitamos los allanamientos, hemos encontrado bastantes deficiencias, trabas y negligencias. Pese a eso, no hay un minuto que estemos descansando y cualquier información que recibimos en las redes sociales, en la Policía o en el exterior, la procesamos. No hay un solo informe que no descartemos, por eso ofrecimos la suma de 100.000 dólares a quienes den datos precisos para la ubicación Marset”, señaló el ministro respecto a las operaciones de búsqueda-