Del Castillo dice que el “gran problema de las fábricas de droga” está en la federación que lidera Evo Morales

“El gran problema no lo tenemos en todos los municipios del trópico de Cochabamba. El único problema que tenemos es solo en el municipio de Villa Tunari, que es donde están estas fábricas, donde están estos laboratorios (de droga) y donde el líder de esta única federación denominada Trópico es el señor Evo Morales”, enfatizó.

¿Qué dijo Evo?

“Hace mucho tiempo, venimos denunciando que, desde el Ministerio de Gobierno existe encubrimiento al narcotráfico . Lo hicimos (la denuncia) con pruebas y no se hizo nada. En lugar de intentar desviar la atención e intentar estigmatizar al trópico como en épocas neoliberales, el viceministro Mamani debería preguntar a Sonia dónde está Marset y quién le pasó la información para escapar”, escribió Morales en sus redes sociales.

¿Por qué Del Castillo acusa a Morales?

“Pregúntele al señor Evo Morales cuando tengan la oportunidad, qué son los catos blancos y qué son los catos rojos y si tiene la hidalguía de responder por qué está generando una movilización, una vigilia, entre comillas, afuera de Udestro en el departamento de Cochabamba. ¿Por qué no quiere que se cambien a estos funcionarios? Acaso no quiere que ingrese la Felcn como en gestiones anteriores a la zona del trópico, específicamente al municipio de Villa Tunari, donde precisamente no están las seis federaciones, sino una sola federación donde el máximo representante es Evo Morales”, dijo a los periodistas Del Castillo.