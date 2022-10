Del Castillo dice que el paro es “criminal” y anticipa cuatro anillos de seguridad para resguardar la reunión en Cochabamba

“Debemos dejar de mentirnos, la palabra cerco está mal utilizada, hemos visto que el paro no es un paro, es un bloqueo en todo el territorio nacional. Tenemos promedio de más de 70 puntos de bloqueo en todo el departamento, se están bloqueando carreteras y hemos escuchado que aquellas personas que se han sumado, no están a favor de la postura del gobernador, sino que sostienen que, si los pobres no tienen comida, tampoco la tendrán los ricos”, argumentó.