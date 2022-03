Del Castillo dice que es obligación de Europa asistir en la lucha antidrogas porque son consumidores

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, dijo que la cooperación de la Unión Europea a la lucha antidrogas es una obligación de los europeos y no es una ayuda, precisamente. En la reunión con los cocaleros de Los Yungas, la autoridad de Gobierno admitió que en esa región no se erradicó coca en tres años.





“Los gringos ni los europeos nos cooperan. Es su obligación, aquí es la obligación de los europeos dar plata, porque quienes consumen las drogas no son los bolivianos, son los europeos. Por eso, tienen que poner plata para combatir en las zonas rojas”, declaró el ministro ante un silencioso auditorio de campesinos cocaleros, en un acto transmitido por radio Coca de La Asunta.





Este sábado, el titular de ese despacho acudió a esa población en la provincia Sud Yungas, a una asamblea de socios de Adepcoca, productores de coca que concurrieron a la convocatoria de su dirigente regional, Wilmer Chura. El ministro dejó la tarea de la concertación de erradicación de coca al viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Juan Pablo Jové, productor de coca en Coripata.





En los dos últimos años, la UE erogó recursos que rondan los $us 90 millones a los gobiernos de Jeanine Áñez y Luis Arce. En febrero de 2020 la UE comprometió ayuda de $us 27 millones al nuevo gobierno para la lucha antidrogas, eran fondos no reembolsables. En mayo de 2021 incrementó otros $us 60 millones para la estrategia de lucha contra las drogas diseñada por el gobierno de Luis Arce.





Sin erradicación en Los Yungas





Según el ministro de Gobierno, los tres últimos años no hubo erradicación de coca en Los Yungas, porque no hubo concertación y aprovechó el momento para acusar al Gobierno de Áñez de evitar deliberadamente la comercialización de coca, en plena pandemia del coronavirus.





“Hay que ser conscientes mis hermanos, en la zona de Los Yungas el año pasado (2021) no hemos erradicado ni racionalizado, el anteaño pasado (2020) tampoco, y el anteaño pasado (2019) tampoco. Por eso, hay una sobreoferta y mientras hay más oferta, el precio empieza a caer”, graficó la autoridad.





El jueves, el Gobierno inició las tareas de erradicación de coca para este año en el Trópico de Cochabamba y se comprometió a que serían 10.000 hectáreas en toda la gestión. La Ley de la Coca (Ley 906) permite la existencia de 22.000 hectáreas en todo el país.





