Del Castillo es salvado otra vez por mayoría masista y buscan nueva interpelación

No hubo muchos sobresaltos. La interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, terminó sin problemas y con el apoyo de la mayoría de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que evitó la censura de la autoridad. El ministro respondió 19 preguntas que le hicieron sus interpelantes sobre el paro cívico cruceño del año pasado que duró 36 días. La oposición no pudo lograr la censura y por segunda vez en esta gestión Del Castillo sale victorioso de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“No solo fue un error político de parte de la dirigencia cívica y regional de Santa Cruz acudir a un paro por un tema que pudo ser resuelto fácilmente por un diálogo, sino que atentó y traumó a todo un pueblo para no conseguir absolutamente nada”, arremetió el ministro Del Castillo.

Roca empezó su intervención mostrando un video en el que se exhibieron imágenes de la llegada de policías a Santa Cruz de la Sierra desde otras regiones del país. En una parte del material audiovisual se muestra a un ciudadano reclamar por el uso excesivo de la fuerza policial en un punto de la capital cruceña. “Les dijimos a los policías que hay mujeres y niños y uno de ellos dijo ‘no me interesa’”, se escuchó la voz del ciudadano en el video presentado.

Choquehuanca pidió no desviar el tema y le dijo a Roca que se concentre en las preguntas de la interpelación sobre los 36 días de paro. El legislador respondió que es inevitable introducir otros temas debido a que esta interpelación surge siete meses después de su petición.

Al empezar la sesión de interpelación al ministro de Gobierno, con carácter previo, legisladores del oficialismo y la oposición exigieron que Del Castillo respete a la Asamblea Legislativa Plurinacional y no lleve ni haga uso de parlantes adicionales en el hemiciclo parlamentario y tampoco genere violencia en la sesión.

“Lo exhorto presidente (David Choquehuanca) a que de manera inmediata usted haga retirar esos parlantes que no son necesarios. El ministro Del Castillo es conocido por hacer show político en esta Asamblea y nosotros tenemos que hacer respetar este hemiciclo que merece respeto”, exigió el diputado Erwin Bazán, de filas de la alianza Creemos.

Choquehuanca dijo que Del Castillo solicitó de forma escrita la instalación de esos parlantes, no obstante, agregó que está de acuerdo con prescindir de ese equipo de sonido siempre y cuando los legisladores no griten ni interrumpan el acto interpelatorio. “Con esta advertencia no se activarán los parlantes adicionales”, dijo el vicepresidente.