Del Castillo: “Esperemos que Camacho no se convierta en ítem fantasma, que va a cobrar su sueldo sin trabajar”

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, criticó este martes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se trasladara a Potosí para acudir al cabildo cívico, en lugar de llegar a La Paz, para participar de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías.

“Esperemos que el señor Camacho no se convierta en un ítem fantasma que va a cobrar su sueldo a fin de mes sin estar trabajando, esperemos que las autoridades electas o designadas cumplan sus funciones que tienen encomendadas. Esperemos que el señor Camacho trabaje por su departamento, que espera obras y no tiene ninguna entregada por el señor Camacho”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

Ratificó que no existen otras órdenes de aprehensión contra integrantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), ante la declaración en la “clandestinidad” de Juan Carlos Manuel, Ramiro Subia y Nelson Gutiérrez.

Sobre el cabildo y marcha que habrá este martes por la tarde en la Villa Imperial, Del Castillo aseguró que existe plena independencia judicial y no se debe intentar “presionar” a las autoridades, exigiendo la liberación de Pumari, que cumple detención preventiva en Uncía.

“El órgano judicial es independiente, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo o el Legislativo, no se puede presionar a la justicia, no podemos olvidar o pretender borrar con el codo lo que se hizo con la mano, hubo personas que destruyeron los bienes del Estado, que generaron caos, y ese es patrimonio del pueblo boliviano y se debe tratar de recuperar, como en los casos de corrupción, el dinero del pueblo boliviano”, concluyó.