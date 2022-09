Del Castillo: "Evo Morales tiene un cáncer y es su exgabinete"

El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, arremetió este sábado contra los exministros de Evo Morales a los que calificó como un cáncer que está afectando al expresidente y que, “si no se lo ataca, puede ser terminal”.

“Lamentablemente nuestro expresidente, nuestro compañero, nuestro líder Evo Morales tiene un cáncer, un cáncer que, si no se lo ataca, va a ser terminal y ese cáncer es su exgabinete. Ese gabinete que lo cercó a nuestro expresidente y que no dejaba que dé sus ideas.. que empiece a entender la realidad del pueblo boliviano y empezaron a carcomerle el cerebro”, dijo Del Castillo.

El ministro agregó que “en abril de 2019 el compañero Evo Morales en una gabinete les dijo: 'va a ver un Golpe de Estado en Bolivia'. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Tuvieron más de ocho meses para hacer algo esos ministros y no hicieron nada, porque estaban viendo sus intereses personales con empresarios privados; estaban viendo sus intereses en medios de comunicación; estaban viendo sus intereses personales y no así los del pueblo boliviano… Esas personas que no hicieron nada para evitar el Golpe de Estado…”