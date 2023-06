Del Castillo insiste en investigar a tripulante extranjero de la empresa Wamos Air

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio a conocer algunas averiguaciones sobre el caso del envío de un cargamento de droga a España desde el aeropuerto internacional Viru Viru.



“El primer elemento a tomar en cuenta es la presencia del señor Kevin Anderson Vélez, un ciudadano colombiano nacionalizado español que habría ingresado al territorio nacional el 2 de enero como parte de la tripulación denominada Wamos Air (…). Sin embargo, quienes tienen conocimiento de aeronáutica saben que el tripulante llega a determinado territorio con su avión, concluye las operaciones y retorna con su avión. Este ciudadano se quedó hasta el 4 de marzo antes y después del envió de drogas”, dijo el titular de Gobierno.



Asimismo, indicó que las autoridades competentes que investigan el caso deben enfocarse en las acciones que realizó este ciudadano extranjero en territorio nacional además de detallar que salió del país en calidad de turista por tener doble nacionalidad.



“El segundo elemento a considerar es la persona a la que iba dirigida la carga, una menor de edad de nacionalidad española. Me pregunto, en nuestro país podemos enviar una mercadería a una empresa o una aerolínea a un menor de edad. ¿Un menor de edad puede recoger un paquete en un lugar de destino final? ¿Cómo lograron que una menor de edad sea la destinataria final de la empresa de courrier que envió este cargamento?”, cuestionó la autoridad.



Finalmente, sugirió que las investigaciones tomen en cuenta el funcionamiento de las cámaras de seguridad de Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos) que no registraron imágenes que podrían esclarecer el caso. También cuestionó que en España no existan aprehendidos sobre un caso de incautación de droga (67 mil pastillas MDMA) que pretendía ingresar a Bolivia.