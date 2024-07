Del Castillo: "Nadie quiere atentar contra la vida de Evo; él solo busca llamar la atención"

“Constantemente viene pronosticando conflictos en el país que no suceden, viene pronosticando avasallamientos, derrumbes en la economía, varias cosas y nada de lo que él profesa se viene cumpliendo, creo que es una persona que está buscando llamar la atención de manera desesperada ”, añadió.

El jueves, el diputado arcista Rolando Cuéllar aseguró que Evo Morales, si quiere asistir a su proclamación de este viernes en El Alto, “va a salir en cajón” y el exmandatario le respondió que esa amenaza de muerte no lo intimida ni amedrenta.

Por lo tanto, “lo que el diputado Cuéllar ha mencionado no expresa ni es la posición del Gobierno, nosotros somos muy respetuosos de las leyes, de las normativas, y no es una posición del Gobierno, no la compartimos”, remarcó Alcón.​​