Del Castillo no descarta que haya existido favorecimiento de policías, fiscales y jueces en la fuga de Sebastián Marset

"Nosotros no podemos descartar que haya existido un favorecimiento de algunos policías, fiscales e incluso jueces , porque hemos encontrado muchas trabas dentro de este proceso de investigación", declaró el ministro, en conferencia de prensa.

Señaló que el apoyo que le brindaron al narco uruguayo, no solo habría sido brindado por el grupo económico y social con el que contaba en Santa Cruz, sino de algunos funcionarios, esto al ver que algunos informes de inteligencia para realizar operativos en busca de la captura de Marset, no se ejecutaban a tiempo debido a la falta de algunos requerimientos, demorando entre 24 y 72 horas para ejecutarse.

"Hubo muchas trabas desde que teníamos informes de Inteligencia de otros países, información que ha sido procesada en territorio nacional. (...) Yo no dudo y no elimino esa probabilidad de que hubiesen existido policías que hubieran ayudado a facilitar la fuga de este sujeto", remarcó Del Castillo.

"Este grupo de contrainteligencia se ha conformado con civiles y policías que están realizando las averiguaciones de todos y cada uno de los policías y de quienes han participado en los operativos. U na vez concluyamos este caso, van a haber personas que van a rendir un informe ante la Justicia porque entorpecieron el trabajo que estábamos realizando, porque generaron las condiciones para no dar con el paradero de Marset", sostuvo.

"Hemos llegado a identificar, 48 horas más tarde, el lugar donde Marset habría grabado el primer video y donde se había trasladado con parte de su familia, pero cuando solicitamos los allanamientos, hemos encontrado bastantes deficiencias, trabas y negligencias. Pese a eso, no hay un minuto que estemos descansando y cualquier información que recibimos en las redes sociales, en la Policía o en el exterior, la procesamos. No hay un solo informe que no descartemos, por eso ofrecimos la suma de 100 mil dólares a quienes den datos precisos para la ubicación Marset", expresó el ministro.