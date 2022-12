Del Castillo responde a Evo y Romero: "La DEA no volverá a Bolivia, dejen sus apetitos personales y políticos"

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respondió a las acusaciones de Evo Morales y Carlos Romero y dijo que la DEA no volverá al país y que no existe protección al narcotráfico, por lo que les pidió dejar "sus intereses políticos y apetitos personales".

"Hay gente que cree que el grado de ministro es una profesión y no es así. Esto no es para siempre y esto no es un récord de quién permanece más tiempo en el cargo y pedimos a estas personas que dejen sus apetitos personales e intereses políticos, el pueblo boliviano quiere ver gestión y no peleas de políticos", aseveró.