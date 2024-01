Del Castillo sobre los bloqueos: "No podemos caer en el juego del señor Evo Morales"

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que el gobierno de Luis Arce "no caerá en el juego del señor Evo Morales" , refiriéndose a los bloqueos registrados desde el lunes. La autoridad aseguró que ya se registró un aprehendido y un fallecido debido a la medida de presión.

"Mucha gente se pregunta por qué no se interviene el departamento de Cochabamba para garantizar la libre transitabilidad, porque justamente es lo que quiere Evo Morales, generar convulsión para reportar bajas. No podemos caer en el juego de Evo, vamos a seguir resolviendo conflictos como lo hemos estado haciendo en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Potosí", remarcó Del Castillo.

Asimismo, sostuvo que "no busquemos la confrontación entre bolivianos, no caigamos en provocaciones, que lo único que busca es desestabilizar cualquier gobierno que él no esté en frente".