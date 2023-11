Del Castillo sobre Marset: "No esperemos que un narcotraficante que está acostumbrado a cambiar la identidad de sus hijos, vaya a decir la verdad"

"No esperemos que un narcotraficante que está acostumbrado a cambiar la identidad de sus propios hijos vaya a decir la verdad. Esta persona que está acostumbrada a mentir no solo al pueblo boliviano, es una persona que en su momento ya generó una serie de insultos en contra del expresidente del Uruguay (José Mujica) ", manifestó Del Castillo en conferencia de prensa.

"Nosotros queremos que el pueblo boliviano y los pueblos de la región de toda América Latina, nos preguntemos: ¿Quién ha financiado esa entrevista?, ¿Quiénes son los interesados de que salga una entrevista?, ¿Y a quiénes va a lavar la cara esa entrevista?; evidentemente no va a ser al Estado Plurinacional Nacional de Bolivia, no va a ser al Ministerio del Gobierno, no va a ser a la Policía Boliviana", afirmó el ministro de Gobierno.

Considera dos aspectos para que Bolivia sea el blanco de las declaraciones de Marset. "La primera porque nosotros no negociamos con narcotraficantes ; y la segunda, porque fue la Policía b oliviana la que ha revelado las múltiples identidades del señor Sebastián Enrique Marset Cabrera, lo que no le permite transitar y viajar libremente como lo hacía en el pasado", sostuvo.

"Bolivia no lo ha hecho y no lo va a hacer, porque nosotros no transamos y no negociamos con narcotraficantes. Para nosotros los narcotraficantes lo único que deben hacer es someterse a la justicia y recibir una sanción ejemplar. Por tanto, Bolivia no va a ser un país beneficiado con las mentiras de este sujeto", remarcó.