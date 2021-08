Del Granado denuncia que se violentan los derechos de Áñez y lamenta que no se escuche el discurso conciliador de Choquehuanca

Escucha esta nota aquí

Juan del Granado, exalcalde de La Paz y líder del extinto Movimiento Sin Miedo (MSM), denunció este martes que el Gobierno nacional está violentando los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez y lamentó que la administración de Luis Arce no opte por un discurso conciliador.

En entrevista con ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, la exautoridad analizó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE-Bolivia), destacando que revaloriza la vida como el valor supremo de convivencia entre los bolivianos.

“Viabilicemos el juicio, creo que es una tarea esencial, pero no solo para buscar justicia sino para parar los atropellos, impedir esta vejación de las personas, en el caso de la expresidenta, tenemos que reparar a las víctimas, pero no se puede continuar con los atropellos”, dijo Del Granado.

El abogado sostiene que dentro de la administración del MAS no se toma en cuenta la línea que mantiene David Choquehuanca. “El vicepresidente dijo que no podemos combatir una injusticia con otra injusticia, lamentablemente parece que él no habla con el presidente, con los ministros, con los fiscales, porque se le están violentando todos los derechos judiciales a Áñez”, ratificó.

Del Granado sostiene que el documento del GIEI “es una convocatoria a superar el antagonismo y la intolerancia”, pero también “menciona que los discursos contradictorios, polarizantes, esta negación del adversario, de la oposición, es una de las razones para explicar la tragedia”.

Considera que el esclarecimiento de los hechos permitirá restablecer los derechos de las víctimas, pero a la vez, evitar más vulneraciones. Sin embargo, afirmó que para garantizar dichos procesos debe existir un cambio en la administración de justicia, para terminar con la impunidad.

“Se están violentando los principios judiciales, se pone en riesgo la vida y se atenta contra un valor supremo que señala la Constitución, es un cuadro agobiante, muy grave”, concluyó el exalcalde.