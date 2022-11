Delegación cruceña, de La Paz, Beni y Tarija se retiran de la mesa de Trinidad; denuncian que todo es un show

Las delegaciones técnicas de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni decidieron abandonar la reunión de la comisión técnica que analiza la definición de la fecha del Censo de Población y Vivienda porque no fueron escuchadas en sus propuestas , informó el delegado cruceño, Jorge Akamine.

“No somos solo nosotros, hay otras delegaciones que se están retirando porque no se toma en cuenta las propuestas”, dijo Akamine antes de abandonar la reunión. El Gobierno dijo que los planteamientos no reducen los tiempos que tiene el INE y por tanto, son insuficientes.

“Se están retirando el Comité Interinstitucional, la delegación de La Paz, Tarija y Beni también, la verdad, estamos cuatro días de mesas, estamos soportando todo el día y no hicimos nada, es una falta de respeto, nos sentimos utilizados porque esto no avanza y tampoco creo que vaya a ningún lado ”, dijo el delegado cruceño Jorge Akamine al abandonar la sesión de la comisión técnica que tenía que analizar las propuestas de las tres mesas que se reunieron el lunes.

El viceministro de Planificación, David Guachalla, dijo qu e los planteamientos en las mesas de reclutamiento y boleta censal de reducir los plazos y acortar tiempos no tienen incidencia en la fecha final del Censo de Población y por tanto fueron desechadas.

De ese modo dio por ratificada la fecha del censo que sería en 2024, ante la imposibilidad de que se puedan cambiar tiempos . Para los delegados de los departamentos de La Paz, Tarija y Santa Cruz, existe una decisión política del Gobierno para no cambiar las fechas que tienen ellos porque no aceptaron ninguna de las propuestas.

Guachalla dijo que para el caso de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE), las delegaciones no pudieron sustentar técnicamente la reducción de plazos , “hasta el momento, de acuerdo al análisis realizado en las dos mesas, cuyas propuestas no tienen incidencia en la fecha del Censo de Población, manifestaríamos que todavía el programa del INE estaría vigente y se realizaría en 2024”, dijo Guachalla.

Diego Chávez, delgado de La Paz, confirmó que este equipo también se retiraba porque las explicaciones que dieron a los técnicos del INE fueron una pérdida de tiempo, ya no había apertura para escuchar los argumentos que habían consolidado, incluso con pruebas de campo.

“Sí fuimos oídos, pero no escuchados, no hay predisposición de cambiar, nosotros hemos planteado alternativas y nos quedamos con una especie de mensaje de que estamos presos de tiempos administrativos, pero como técnicos sabemos que no hay procesos cerrados”, alertó Chávez.