Delitos financieros en Banco Fassil: Fiscalía recibe declaración de 40 funcionarios

En el ámbito de las investigaciones que encara el Ministerio Público con relación a los créditos millonarios que otorgó de manera irregular Banco Fassil, al menos 40 ejecutivos y administrativos de esa entidad intervenida fueron citados y prestaron declaraciones informativas. El siguiente paso es la declaración de miembros del plantel jerárquico y empresarios, lo que dará inicio a la indagación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.



Así lo informó a EL DEBER Julio César Porras, quien junto a Carmen Guzmán encabeza la comisión de fiscales que investiga posibles delitos financieros.



Porras aclaró que dentro de las indagaciones por delitos financieros un juzgado de instrucción penal de Santa Cruz ordenó la aprehensión y privación de libertad en el centro penitenciario Palmasola de Juan Ricardo M.O., Hernán S.V., Jorge Arturo C.V., Hermes Hugo S.C. y Patricia P. S.. Estos cinco altos ejecutivos de Fassil están acusados de haber participado en la aprobación de créditos hasta por Bs 900.000 a una joven de 18 años que tenía una capacidad de pago de Bs 60.000 (créditos vinculados).



Explicó que, por ahora, todos los actos procesales ejecutados y en curso tienen relación con la averiguación y grado de participación en delitos financieros.



Son tres las comisiones de fiscales que, por separado, investigan temas relacionados con el Banco Fassil: la muerte del exinterventor Carlos Colodro, delitos financieros y enriquecimiento ilícito.



El fiscal Porras anticipó que desde la próxima semana se activará la investigación por la supuesta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, para lo cual se emitirán citaciones para directores, gerentes, subgerentes, gestores de negocios y empresarios incluidos en las carpetas de créditos observadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).



“Por el momento, las comisiones de fiscales están abocadas a investigar delitos financieros y la muerte del exinterventor. Desde la próxima semana, vamos a diligenciar citaciones para investigar el delito de enriquecimiento ilícito”, explicó.



En este acto procesal, precisó, se citará a los empresarios que recibieron presuntos créditos vinculados. Aclaró que, por ahora, ningún empresario ha sido convocado para prestar declaraciones.



El miércoles, la directora de Migración en Santa Cruz, Dayana Angola, informó que se emitieron 17 alertas migratorias en contra de exejecutivos del Banco Fassil, incluido a su exvicepresidente ejecutivo Martín W. E., quien no se presentó a declarar en calidad de investigado ante la Fiscalía. Se supo que presentó un memorial, a través de su abogado, para justificar su ausencia argumentando que había sido internado por complicaciones de salud.



La fiscal Guzmán indicó que se está analizando tomar la declaración a Martín W. E., en la clínica donde se encuentra internado, para dar celeridad a la investigación por presuntos delitos financieros.



“Se ha dispuesto que el IDIF (Instituto de Investigación Forense) vaya (a la clínica) y haga una valoración (a Martín. W. E.). Estamos a la espera del informe. El Ministerio Público va a actuar de acuerdo con lo que diga el IDIF, ellos son médicos y saben la situación”, sostuvo Guzmán.



Precisó que el exvicepresidente de Fassil fue incluido en la investigación por presuntos delitos financieros debido a que su firma aparece en ocho carpetas en las que se aprobaron créditos millonarios, supuestamente de manera irregular.



A decir del fiscal departamental, Róger Mariaca, la comisión de fiscales continuará citando a exejecutivos de la entidad financiera intervenida para esclarecer el caso de presuntos delitos financieros que se investigan.



“Como Ministerio Público, conjuntamente con los denunciantes que vienen a ser los representantes de ASFI, tenemos que llegar a conocer la verdad histórica de los hechos, para bien de la población y para bien de las personas que quieren conocer qué pasó con relación a este proceso en el cual han existido supuestamente delitos financieros”, agregó.



Comisión Mixta



Legisladores de oficialismo y oposición plantearon conformar una Comisión Mixta Especial para investigar ‘todo lo concerniente’ al Banco Fassil, tras la muerte del exinterventor, informó el senador Luis Adolfo Flores, citado por ABI.



“Se ha pedido que se conforme una Comisión Mixta Especial, que se prevea presupuesto, personal y los términos específicos en los que basará su trabajo. Obviamente, los detalles los decidirá la Asamblea Legislativa”, dijo el asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia Plural.



De acuerdo con Flores, se debe investigar “absolutamente todo lo concerniente al Banco Fassil” y brindar todas las garantías (necesarias) al actual interventor, Luis Gonzalo Araoz, para que continúe con el trabajo que dejó Colodro, quien murió el sábado 27 de mayo en la ciudad de Santa Cruz.



Araoz fue designado en el cargo el miércoles pasado. El director de la ASFI, Reynaldo Yujra le encomendó como tarea inmediata el pago de los salarios y beneficios sociales de los trabajadores de la entidad financiera, proceso que debía haber comenzado ayer.



Al no tener noticias de estos pagos, los trabajadores del banco se movilizaron en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con marchas y plantones en puertas de instituciones públicas, como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, exigiendo el pago de sus salarios y beneficios sociales.



Juan Carlos Alarcón, representante de los trabajadores en Santa Cruz, informó que hasta las 19.00 de ayer no les habían hecho ningún depósito. “Todo fue charla, no hay nada, nuestras cuentas siguen vacías”, sostuvo.



Alarcón afirmó que tampoco hubo ningún acercamiento con representantes de la ASFI o del interventor. “Como no tienen la voluntad de sentarse y hablar, nosotros vamos a seguir con nuestras medidas de protesta”, afirmó.



Confirmó que el siguiente paso decidido es el corte de rutas desde hoy en todo el país. “El bloqueo es a nivel nacional, las ubicaciones y las zonas cada departamento ha decidido qué zonas bloquear”, afirmó el vocero, quien anticipó que en Santa Cruz se bloqueará la carretera al norte.



Sin embargo, a las 19.25, el Banco Fassil en intervención anunció que a partir del viernes 2 de junio realizará el pago del salario correspondiente al mes de abril, con corte a la fecha de intervención.



“Los salarios serán abonados en las cuentas individuales abiertas para dicho efecto en el Banco Ganadero y el Banco Unión”, informó en un comunicado.



La entidad intervenida, asimismo, indicó que, con el objeto de garantizar la continuidad en la atención de servicios de salud por parte del seguro de la banca privada en favor de los afiliados del banco, se procederá con el pago respectivo hasta el 2 de junio. Este medio intentó comunicarse con los representantes de los trabajadores para saber si mantendrán o no sus medidas de presión. La dirigencia no contestó las llamadas.