Demandarán a vocales de Beni por bloquear la elección judicial; ven pugnas en el MAS

“Vamos a tomar acciones porque esa sentencia constitucional no correspondía ni siquiera en ser admitida. El demandante ni siquiera está inscrito, no presentó sus papeles y presenta un amparo. Además, el señor impugna un inciso del reglamento y este tribunal tumba todo el reglamento. Eso no puede ser”, declaró airado el diputado Patricio Mendoza (MAS), ayer tras la sesión de la Comisión Mixta de Constitución que tomó conocimiento formal de la decisión de la justicia beniana. Eso sí, el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que había otras demandas en camino contra el reglamento y la convocatoria para seleccionar a candidatos al Órgano Judicial.