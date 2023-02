Denuncia: doctor de Camacho salvó la vida de cocalero César Apaza; Chonchocoro no tiene médicos

La revisión que realizó el médico del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al cocalero César Apaza, permitió que este fuera trasladado de emergencia al Hospital de Clínicas, ya que en el penal de Chonchocoro no existe un profesional de la salud que atienda a los internos , denunció, Evelyn Cossío, abogada del dirigente de Adepcoca.

“Ayer (martes 14 de febrero) el señor César Apaza, aproximadamente a las 20:45, ha presentado una descompensación en su celda. Tomando en cuenta de que en el penal de Chonchocoro no existe un médico que pudiera asistirlo, se solicitó que pueda ser revisado por el médico del señor Camacho, quien ha sugerido el traslado inmediato hasta sala de emergencias”, relató la abogada Cossío.

“Ante la ausencia de ambulancias se constituyeron bomberos, a los efectos de trasladar a César Apaza hasta el hospital de Clínicas, él ha ingresado a las 11:45 de esta mañana, después de haber hablado con la médico que lo ha tratado, ella nos informa que ha sufrido una embolia, tiene una paralización del lado izquierdo de su cuerpo. En el contacto que he tenido con el señor César Apaza él no habla, no reacciona, está prácticamente inmovilizado”, relató la abogada sobre el estado de salud del dirigente cocalero.