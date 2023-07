Denunciado por cumplir con su deber; Raúl, el guardián del Madidi

Desde 2010, Raúl Santa Cruz (42), padre de dos niños, uno de ellos en camino, se convirtió en guardián del Parque Nacional Madidi, un trabajo que dice amar. Sin embargo, como muchos otros custodio s del bosque, desde hace un tiempo siente que esta labor se está poniendo no solo más difícil, sino también más riesgosa, ya que son cuatro veces las que ha sido agredido.

“Me encanta la naturaleza, me gusta conservarla y quisiera que el Madidi se mantenga protegido. Soy uno de los guardas que desea que el parque no desaparezca, se dice que es un tesoro para siempre y tengo esa convicción y amor”, compartió.