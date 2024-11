Denuncian que arcismo quiere aprobar PGE 2025 sin debate; Yujra dice que hará “lo posible”

“Deberíamos habernos reunido esta semana para tratar dos temas: el presupuesto y la comisión especial de fin de año y no nos hemos reunido, por lo tanto, ese presupuesto no creo que termine pasando por el congreso, sino a través del decreto supremo, espero que no lo haga porque hay muchas críticas al presupuesto”, declaró el diputado Gustavo Aliaga (CC) quien forma parte de la comisión de Planificación Económica, que es la responsable de este proyecto.