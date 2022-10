Denuncian que Escuela de la Armada funciona sin autorización y Gobierno prepara intervención

La Escuela Marítima (Esma) es una unidad académica que depende de la Armada Boliviana y funciona en La Paz. Estudiantes de esa entidad denunciaron que por falta de autorización del Ministerio de Educación no pueden entregarles títulos, pero les siguen cobrando. El Viceministerio de Defensa del Consumidor ya anunció una intervención a esa entidad.

“Una de las primeras razones para que hayan rechazado su permiso es porque la Esma no es una universidad, el mismo nombre lo dice es Escuela de Especialización para militares navales, es por eso que a los civiles no nos pueden titular, los militares que estudiaron solo necesitan puntos, no les interesa el título”, señala una de las denuncias que llegaron a EL DEBER.