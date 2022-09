Denuncian que grupo cocalero afín al Gobierno desplegó agitadores y que hubo participación de funcionarios

“Arnold Alanes me obligó a infiltrarme, me pagó Bs 1.500 y me dijo que si no lo hacía mi familia iba a sufrir las consecuencias. Yo soy albañil, estaba trabajando en Villa El Carmen, soy de Mallasa (barrio de la zona Sur de La Paz)”, declaró una persona identificada como Johnny Díaz, quien fue atrapado por los campesinos del grupo de Machicado y lo entregaron a la Policía como un infiltrado.