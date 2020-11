Denuncian que los dos tercios del MAS volvió a prorrogarse para aprobar el juicio contra Áñez

Escucha esta nota aquí

La Asamblea Legislativa debió clausurar su gestión el jueves 29 de octubre; sin embargo, pese a que su mandato terminó en enero de este año y se extendió para garantizar las elecciones, se prorrogó una vez más hasta el martes. Los diputados opositores Amílcar Barral y Lourdes Millares denunciaron que lo hizo para que, con sus dos tercios y la acusación formal de la Fiscalía en mesa, apruebe el juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez en la sesión que convocó para ese día, supuestamente sólo para escuchar el informe de la presidenta Eva Copa.

El informe que aprobó la noche del jueves la Asamblea Legislativa, en la que recomienda juicio de responsabilidades para la presidenta y procesos penales contra varios de sus ministros por los hechos de Sacaba, Senkata, Yapacaní y otros, debe ir ahora al Ministerio Público, para que esta instancia valore los elementos probatorios que existan en la investigación y ratifique, reduzca o aumente las tipificaciones penales que se establecen en el informe aprobado mayoritariamente por la bancada del MAS, explicó la diputada Lourdes Millares.

El diputado Amílcar Barral denunció este viernes en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, que “al final de la sesión, nos convocaron el martes para una Asamblea en la que se escuchará el informe de la presidenta. Me he enterado por fuentes fidedignas de parte del MAS, que este informe que fue aprobado ayer fue remitido al Ministerio Público. Entiendo, y ojalá no sea así, esa instancia ya tendría la acusación para ese día, para que, por dos tercios, se apruebe el juicio a la presidenta. Entiendo, y es la suspicacia de cada uno de nosotros, de que ese era el objetivo del MAS, de prorrogarse una vez más hasta el martes, y no clausurar anoche la legislatura”.

La legisladora Millares complementó que, en el informe ya se habría sugerido el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez. Sin embargo, “eso le puede servir al fiscal general para elaborar la proposición acusatoria”.

Si lo remitieron entre el jueves y hoy, explicó que Juan Lanchipa puede elaborar ese documento el fin de semana, y lo podría remitir el lunes a la ciudad de La Paz. Ese mismo día, “con sus dos tercios, incluir en la agenda el tratamiento de ese documento en la comisión mixta de justicia plural para llevarlo a la sesión del martes en la Asamblea”.

Dijo que si eso ocurre, la próxima legislatura, en la que el MAS no tiene dos tercios, todo estará consolidado y la oposición ya no tendrá nada qué hacer, porque el juicio estará en manos del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia, y se esperará solamente la constitución de la sala compuesta por los tres magistrados.

Así, Millares consideró que el MAS, al procesar a la presidenta Áñez y a sus ministros, pretende sentar un precedente jurídico-legal y también político que meta miedo y que ponga en línea, en la obediencia y en la sumisión, al Ejército y a la Policía, a los que también se pretende enjuiciar.

Señaló también que hay un tema de orden legal que el MAS no valoró. “La Ley modificatoria de los dos tercios por mayoría absoluta no fue aprobada en las dos cámaras, no fue promulgada. Y hay un principio jurídico que establece que, al no tratarse de materia penal ni laboral, no puede haber una retroactividad de la ley. Ellos saben que en la nueva legislatura no tienen los votos suficientes para aprobar el juicio, lo que sí tiene ahora”.