Denuncian que mientras la salud de la exministra Eidy Roca se deteriora, un juez imposibilita su salida del país

La hermana de la exautoridad, Lady Roca, denuncia que, pese a la acción de libertad, el juez segundo de sentencia de La Paz, Miguel Ángel Flores, exige un certificado médico al que la familia no puede acceder porque el historial se habría extraviado en la Caja Nacional de Salud.



"El juez Miguel Ángel Flores se ha negado, colocando un proveído de que no va a dar uso al desarraigo mientras ella no acredite su estado de salud actual", dijo la hermana de la exministra a un medio de comunicación local.