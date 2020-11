Denuncian que ministro Cáceres nombró a su esposa como jefa de gabinete; en las redes piden su renuncia

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, designó a Fabiola Yenny Gutiérrez Domínguez como su jefa de Gabinete, quien -incluso-ya asumió medidas administrativas dentro esa cartera de Estado. La denuncia asegura que Gutiérrez Domínguez es la esposa del ministro.

​

Desde el Instituto de Reforma Agraria (INRA) denunciaron que la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Rural les pidió poner sus cargos a disposición. Se trata del instructivo, MDRYT/INST/JG/041-2020 la que firma Fabiola Gutiérrez Domínguez dirigida a todo el personal.





Por disposición e instrucción verbal de señor ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ing Wilson Cáceres Calderón, se instruye a todos los funcionarios públicos (…) presentar su disposición inmediata al cargo. Debiendo adjuntar su informe final de actividades y el estado actual en el que dejan sus funciones”, señala la carta que lleva la firma de Gutiérrez y es del 26 de noviembre.











De acuerdo con los datos del portal de la Contraloría General del Estado, Fabiola Yenny Gutiérrez Domínguez, presentó su declaración jurada de bienes el 11 de noviembre de este año y certifica su trabajo en ese Ministerio.







EL DEBER se comunicó con la unidad de relaciones públicas del Ministerio Desarrollo Rural y la persona encargada dijo que ese tema se debía hablar directamente con la jefa de gabinete y prometió devolver la llamada; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta ni a los mensajes enviados después





El 16 de noviembre, cinco días después de brindar su declaración juradas ante la Contraloría, Gutiérrez Domínguez participó en un acto de firma de convenio a nombre del Ministerio de Desarrollo Rural.









Los videos





El sitio web “Detrás de la verdad” hizo públicos documentos y videos de la designación de Gutiérrez en el despacho del ministerio de Desarrollo Rural para demostrar el vínculo familiar entre ambos.





Según esta denuncia, esta cartera de Estado negó el parentesco, pero existe un video del 14 de agosto de este año en el que se ve a Wilson Cáceres, entonces dirigente de los interculturales de Santa Cruz, que sale tomado de la mano de Fabiola Gutiérrez luego de haber sido arrestados por la Policía.





“Lamentablemente mi esposa y yo hemos sido arrestados, pero como no hubo pruebas estamos saliendo libres. Y es por eso que queremos pedirle a todo el pueblo boliviano que piense bien y vea qué tipo de gobierno tenemos, me han acusado de usar vehículos del Estado, sin embargo, no hay pruebas que demuestren eso, por eso estamos saliendo en libertad mi esposa y yo”, señalaba en ese entonces Cáceres, mientras sostenía la mano Gutiérrez Domínguez.





Consultada la dirigencia de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), manifestó que en las siguientes horas emitirán un pronunciamiento sobre este tema y pidieron no hablar sobre el mismo, por el momento.





La denuncia provocó una explosión de críticas en las redes sociales y el común denominador de los comentarios gira en torno al pedido de destitución del ministro Wilson Cáceres. “Nepotismo”, es la palabra más utilizada por los internautas.