Denuncian que quitar QR a las cédulas aumentará el riesgo de fraude

El Gobierno opta por dejar de lado la tecnología QR y la cambia por la MRZ para la implementación de las nuevas cédulas de identidad que se emitirán en el país a partir del 1 de noviembre. Este cambio dificulta el acceso ciudadano a los datos y para decodificarlos requiere tecnología especial que cuesta $us 400 y no es accesible para todos. Activistas y opositores denuncian que eso le abrirá puertas al fraude electoral en las elecciones de 2025.



La directora del Segip, Patricia Hermosa, anunció que el 1 de noviembre, el presidente Luis Arce “va a hacer la presentación oficial de la nueva cédula que se la va a modernizar después de 48 años de tener el mismo modelo con un cambio de perspectiva. Ahora ese documento estará acorde a los estándares internacionales en medidas de seguridad”, manifestó, al señalar que el objetivo con el chip es aumentar las medidas preventivas para evitar falsificaciones, clonaciones y otros.



Así, el debate en la elección entre un código QR (código de respuesta rápida) y un código MRZ (código de zona legible por máquina) se ha desencadenado. Ambos tipos de códigos tienen propósitos diferentes y características distintas.



Expertos en internet explicaron que los códigos QR son versátiles y pueden almacenar varios tipos de datos, como texto, URL, información de contacto y más.Se pueden escanear fácilmente usando un teléfono inteligente o un escáner de códigos QR, lo que los hace fáciles de usar para una amplia gama de aplicaciones.



Se utilizan habitualmente para marketing, venta de entradas, embalaje de productos y vinculación de objetos físicos con contenido en línea.



El viernes 24 de febrero, mediante una conferencia de prensa, el Ministerio de Gobierno junto al Servicio General de Identificación Personal (Segip) lanzó la aplicación “Mi Identidad”, mediante la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de tener tanto la cédula de identidad como la licencia de conducir en formato digital en sus teléfonos celulares, a travñes de QR. Ahora cambia el formato



Los códigos MRZ son utilizados específicamente en pasaportes, visas y documentos de identidad. Efectivamente contienen información personal como el nombre del titular del documento, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el número del documento.



Están diseñados para una lectura automática segura y estandarizada, pero para captarlos se debe utilizar tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Los códigos MRZ son esenciales para los procesos de control fronterizo, inmigración y verificación de identidad.



En resumen, la elección entre códigos QR y códigos MRZ depende, según los expertos, del contexto y el propósito del código: Si se necesita codificar una variedad de información para fines generales y fácil acceso del usuario, los códigos QR son una mejor opción.



Los expertos señalan que si se trata de documentos de identidad, pasaportes, visas o cualquier aplicación que requiera datos seguros y estandarizados legibles por máquina, los códigos MRZ son esenciales y la mejor opción. En última instancia, la idoneidad de uno u otro depende de los requisitos específicos de su proyecto o aplicación.



La seguridad, esa es la fundamentación esencial que emitió la directora Hermosa. “Será una cédula que nos va a servir como instrumento de viaje, porque tendrá el código MRZ, dejaremos de lado los tampos de tinta, para tener una huella completamente digitalizada, tendremos una foto moderna. También nos representará como bolivianos, porque incluiremos iconografía de nuestra historia, fauna y folclore, para representar a diversos departamentos de Bolivia”, apuntó.



Según la senadora de Creemos, Centa Rek, la decisión gubernamental de poner en vigencia una nueva cedula de identidad distorsiona la bolivianidad, genera muchos cuestionamientos, y preocupación respecto a la transparencia y seguridad de este nuevo documento, cargado de alegorías de interés político, con miras a los próximos comicios judiciales y elecciones generales.



“Recordemos todos los antecedentes del fraude electoral de 2019; un fraude que, además de toda la convulsión social que generó, hasta el momento no termina de ser esclarecido por obstrucciones del gobierno y porque han cambiado la narrativa buscando culpables en filas de los que denunciaron el fraude”, indicó Rek.



“En mi posición de senadora, los cuestionamientos que hago y las respuestas que deben realizar el gobierno, porque además no ha habido una socialización de esta nueva cedula es, por qué se está anulando el QR que tenían las anteriores cedulas de identidad; cuál es el motivo para que este QR haya quedado fuera de vigencia y sea reemplazado por un código MRZ que solo se puede leer en una máquina y solo esta máquina lo puede leer y traducir”, cuestionó Rek.



La legisladora por Santa Cruz también cuestionó la inclusión de la declaración de pertenencia o auto identificación a una nación o pueblo indígena originario campesino, que podría reabrir las heridas en medio de un clima polarizado o de segregación como el que está viviendo el país.



Por su parte, el activista Gary Prado Araúz, señaló que el QR es “un mecanismo de control prácticamente inmediato, y accesible a cualquiera. Con un smartphone, usted lo copia y el Segip tiene habilitada allí su base de datos, así que de forma inmediata, usted accede a los datos y puedes tener la seguridad de que la persona que está al frente, es la dueña del documento y de la identidad registrada”.



Sin embargo, aseguró que la nueva cédula cambió ese mecanismo por un chip “tipo tarjeta de crédito. Para leerlo, se necesita un equipo que tiene un costo de 300 dólares”. Se preguntó cuánta gente tiene acceso a eso.



“Con el QR se lo puede hacer hasta con una fotocopia del carnet. Con este otro es imposible. El Segip emite carnets de identidad fraudulentos como el de Sebastián Marset”, aseguró.



A partir de ese aspecto, manifestó su desconfianza en que si es que eso ocurrió, podría también emitir los carnets falsos que quiera “incluyendo a las personas que ya están fallecidas, todo en el marco de las elecciones que se avecinan”. Hermosa insistió en su conversación con medios que el único objetivo es la seguridad.