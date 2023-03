Denuncian supuesta red de corrupción que vendía ítems en la CNS de Cochabamba

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, denunció que una presunta red de corrupción liderda por un supuesto abogado E.M. que involucra presumiblemente al Administrador regional de la Caja Nacional de Salud (CNS), Cochabamba, fue descubierta. Esta ofrecía Ítems a $us 3.000 para cargos de licenciadas en Enfermería.



“Por las pruebas presentadas en la denuncia ante el Ministerio Público esta red de corrupción operaba en venta de ítems, contratos, (y) adjudicaciones, para cargos de licenciadas en enfermería y otros profesionales en la Caja Nacional de Salud Cochabamba. Se presumen que a las víctimas se les pedía un cobro de 3.000 dólares”, afirmó la autoridad desde Cochabamba.



Auza explicó que, debido a esas denuncias de corrupción en la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba, este viernes, la justicia aprehendió al abogado E.M. quien se encuentra en las celdas de la FELCC acusado de encabezar esos hechos delictivos.



“Producto de esta lucha contra estas mafias, que están enquistadas en esta noble institución, como es la Caja Nacional de Salud, la respuesta que se ha tenido son ataques anónimos en redes sociales, inventando videos y memes, casos que no tienen fundamento; quiero decirles a estas mafias, que no vamos a tolerar la corrupción, vamos a ir al fondo de los hechos y vamos a llegar a todos y cada uno de los implicados”, enfatizó.



Según la relación de los hechos, explicó Auza, en los audios se escucha que el abogado E.M. (el enganche) se encargaba de “reclutar” licenciadas en Enfermería para ofrecerles direccionar las convocatorias a esos cargos, en supuesta complicidad, con el Administrador Regional y su Asesor personal.



El ministro de Salud describió que según la denuncia E.M, es quien gestionó el respaldo para la permanencia del ahora exadministrador de la Caja en Cochabamba, quien como "pago" a ese “favor” comprometió espacios dentro de la CNS para que sean comercializados.



Explicó que en los audios presentados en la denuncia se implica a E.R.S. exadministrador Regional en Cochabamba, quien ya fue destituido. Según los audios este coadyuvaría para que se realice una “convocatoria amañada de licenciadas en Enfermería y Médicos, convocatorias con cupos ya comercializados”.



La primera autoridad en Salud del país dijo que, desde su despacho, se exigirá que se aplique "todo el peso de la Ley" a cualquier funcionario o actor externo que trafique con puestos de trabajo, contratos o proyectos. Remarcó que será implacable en la lucha contra la corrupción: “No vamos a dejar que esta red de corruptos traficantes y extorsionadores queden impunes”.



Asimismo, reveló que hace un par de semanas, similar situación se presentó en la CNS regional Santa Cruz, producto de lo cual dos exfuncionarias se encuentran detenidas y procesadas por la justicia ordinaria.