Derrumbe: se tiene un avance del 85% en el retiro de escombros y se descarta que haya más autos sepultados

El deslizamiento que se produjo cerca de las 19:00 del jueves en la avenida Libertadores, entre la estación del teleférico Amarillo y la gruta de Lourdes en la vía troncal que une el centro de La Paz con la zona de Obrajes, dejó dos autos sepultados y seis personas con heridas leves.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó la mañana de este viernes que técnicos de la comuna paceña y personal especializado de la Policía, que trabajaron incansablemente durante toda a noche y horas de la madrugada del viernes, lograron remover entre el 85 y el 90 por ciento del talud. Además, indicó que se descartaría que existan más movilidades bajo tierra.

"Quiero agradecer a Dios porque no se encontraron más vehículos ni víctimas del talud y quiero agradecer al gran equipo que trabajó sin parar desde anoche para lograr mover la tierra. Gracias a su esfuerzo se podría habilitar el paso hasta mediodía de este viernes", escribió el burgomaestre paceño en sus redes sociales.





Además aseguró que en horas de la mañana se darán a conocer las causas del desastre. Adelantó que se manejan varias hipótesis, como ser la filtración de aguas de alcantarillado, los cambios bruscos de temperaturas o posibles consecuencias del sismo registrado hace un par de semanas.

Por su lado, el comandante de la Policía paceña, Ismael Villca, pidió a la población que transita por el centro tomar los recaudos necesarios, ya que la avenida Libertadores continúa cerrada; sin embargo, las avenidas Zavaleta y Cantutani quedan habilitadas como rutas alternas para llegar al centro paceño y barrios aledaños.

El hecho

El deslizamiento de tierra se registró pasadas las 18:30, entre la curva de Holguín y la gruta de Lourdes. Rápidamente, bomberos y el grupo de emergencias municipales se presentaron en el lugar para retirar la tierra y rescatar a las personas.

Los efectivos de Bomberos y personal de la Alcaldía evacuaron a seis personas, cuatro se encontraban en un vehículo y dos en otro, que fueron trasladadas al Hospital de Clínicas y al Metodista.

"Con la bendición del Señor hemos sacado más de 2.500 toneladas de tierra y hasta ahora no hemos encontrado ninguna movilidad más, ni víctimas fatales. Los canes que detectan seres humanos en estos casos no han encontrado, no tenemos que lamentar pérdidas humanas. Hemos movido un 90% de la tierra", precisó esta mañana el alcalde de La Paz, Iván Arias Durán.