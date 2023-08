Desahucian diálogo por las judiciales y los campesinos anuncian protestas

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la línea evista, junto a las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, desahuciaron la realización de las elecciones judiciales para esta gestión porque en tres días, la comisión técnica jurídica no logró ningún avance y sólo intercambiaron acusaciones.

Mientras, la desconfianza crece en algunas organizaciones sociales fieles al expresidente Evo Morales. Es el caso de los campesinos que anunciaron el inicio de movilizaciones si las judiciales no se realizan este año y el presidente Luis Arce designa “a dedo” a nuevos magistrados.

“Este muerto es del MAS porque el MAS ha querido matar a la justicia. El MAS ha matado la justicia”, sentenció la senadora Andrea Barrientos, jefa de la bancada del CC en el Senado. Para la asambleísta cochabambina, la comisión técnica jurídica ya no tiene razón de ser tras que los senadores del MAS, Patricia Arce y Luis Adolfo Flores, les dejaron plantados la tarde del miércoles en la reunión técnica.

“¿Nosotros tenemos apertura al diálogo?, sí. ¿En esa comisión extraordinaria?, no . Ya no tiene credibilidad esa comisión”, dijo Barrientos e insistió que lo que busca el MAS es “cuotear” el Órgano Judicial.

“El Movimiento Al Socialismo ha trabajado para que no existan las elecciones judiciales porque las autoridades que tiene hoy son muy útiles para sus intenciones de perseguir y encarcelar”, dijo el legislador cruceño.

Para la senadora Centa Rek “es muy difícil construir consensos con el MAS” cuando sus principales representantes en las comisiones de Justicia Plural y de Constitución no asisten a las reuniones técnicas.

“No va a haber el proceso electoral. Es imposible que en menos de 25 días, la Asamblea remita una terna de 96 personas para ir al proceso electoral. No les interesa llevar adelante el proceso electoral”, aseguró Arce Rodríguez.

El secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Omar Ramírez, anunció a EL DEBER que si es que las elecciones judiciales no se realizan este año y el presidente Luis Arce elige por decreto a nuevos magistrados funcionales a él, los campesinos inmediatamente iniciarán movilizaciones.

“Nuestras bases, puede ser que determinen movilizaciones y a nosotros no nos queda otra cosa que coordinar con ellos, ver con ellos si es conveniente o no. Si nuestra población se va a movilizar con derecho , nosotros, desde luego que vamos a estar coordinando con ellos”, aseguró.

En una evaluación de las reuniones, el senador concluyó que las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia que son presididas por senadores del MAS han hecho “los máximos esfuerzos” para lograr un acuerdo, pero sin resultados desde la oposición que, según su criterio, pidió condiciones que no están contempladas en la sentencia del TCP como el voto unánime para aprobar las leyes electorales.

“Ellos salen y dicen que no quieren los dos tercios, queremos que sea cuatro quintos. No entiendo cuál es la posición de la oposición. También quieren que votemos por unanimidad en unas planchas. Yo ya no les entiendo”, protestó la senadora Patricia Arce del MAS. El panorama es complicado, y el tiempo se acaba.