Desarticulan banda de secuestradores que asesinó a un piscicultor en Entre Ríos

Las ocho personas aprehendidas fueron identificadas como: Hilda O. A., Pedro Y. C., Sabina C. C., Cinthia V. C., Rodrigo M. P., Juan Carlos F. M. Nelcy Z. M. y Bernardo P. M., quienes supuestamente tenían vínculos directos con los principales cabecillas de una red de secuestradores que a prinicipio de año fue desarticula y que era liderada por Nabor López Herbas y Ariel Villarroel Calle.