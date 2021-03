Descartan que exista una orden de aprehensión contra Camacho

Escucha esta nota aquí

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, afirmó este domingo que no existe una orden de aprehensión contra el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso del supuesto “golpe de Estado”.

La autoridad evitó responder o comentar los criterios del exrepresentante cívico cruceño, que, ante la aprehensión de Jeanine Áñez y dos de sus exministros, advirtió un accionar político de esa institución.

“No existe ningún mandamiento de aprehensión contra el señor (Luis Fernando) Camacho (…) No existen otras órdenes de aprehensión”, dijo la autoridad en una improvisada conferencia de prensa en Sucre.

También indicó que actualmente tampoco existe un mandamiento de apremio contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, u otras exautoridades del anterior Gobierno.

Ante las últimas detenciones, Camacho enfatizó que “aquí no hubo golpe, hubo fraude” y que “las luchas de un pueblo son sagradas y no pueden mancharse con mentiras”, asegurando que no se dejará que se comentan “arbitrariedades”.