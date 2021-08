Descartan traslado de Áñez a otra cárcel y Régimen Penitenciario asegura que no es una interna común

Escucha esta nota aquí

La expresidenta Jeanine Áñez no será trasladada a otro recinto penitenciario porque tiene todas las facilidades en el penal de Miraflores, según el director de Régimen Penitenciario, Juan Caros Limpias, quien también admitió que la exmandataria no es una interna común y por tanto se trata de brindarle facilidades que otras reclusas no tienen.





“Las mismas internas reciben atención médica cerca del espacio donde está la señora Áñez. La ven caminando por el espacio, como dicen ellas, arreglándose el cabello, las uñas. Estoy recogiendo las palabras que nos han manifestado y se han hecho públicas; nosotros ni siquiera hemos considerado un posible traslado”, dijo el director en conferencia de prensa.





La familia de la exmandataria denunció una serie de limitaciones que tuviera la ex autoridad, además de su deteriorado estado de salud, por esa razón pidieron en reiteradas oportunidades la modificación de la detención preventiva a domiciliaria, pedido que fue negado por la justicia de forma permanente.





Asimismo, Carolina Ribera, hija de Áñez, denunció que luego de los sucesos de fin de semana todo el personal del penal fue removido de sus puestos y temía que su madre fuera trasladada a otro recinto.





Limpias aseguró que todos los días ingresan los familiares, abogados y médicos a visitar a la exmandataria, pero no se refirió a la negativa de ingreso a otras personas que denunciaron que no les dejaron ingresar a conocer el estado de salud de la exmandataria.





“Mediante una nota la señora Áñez nos ha manifestado que se siente segura, estable en este lugar, con el trato que corresponde y nos ha pedido permanecer en este espacio (…) no es un caso común hay que reconocerlo. En ese sentido, nosotros con toda la buena predisposición hemos hecho los esfuerzos necesarios”, dijo Limpias al referirse a las razones por las cuales Áñez fue recluida en una celda particular.





Aseguró que todas las internas tienen dormitorios colectivos desde 5 hasta 20 personas por cada habitación, pero dada la situación de la exmandataria se dispuso un ambiente exclusivo para ella. Régimen Penitenciario autorizó habilitar ese lugar y la familia se ocupó de traer los utensilios personales como una radio y un televisor que está en el consultorio médico.





Explicó que se decidió por el traslado porque el penal de Miraflores era el único centro que estaba encapsulado para evitar el Covid-19. Además, en el Centro de Orientación Femenina (COF) de la zona Sur ingresan reclusas todo el tiempo y es más hacinado





Con estas explicaciones, el director Limpias considera que cuando el sábado se denunció el intento de suicidio de Áñez fue para llamar la atención ante los medios de comunicación.

Entretanto, una persona herida, gasificación y enfrentamientos fue el saldo que se dio en la puerta del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde se encuentra detenida preventivamente la expresidenta Áñez. Los hechos se dieron tras la marcha convocada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal.



La movilización convocada por la Apdhb, y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), chocó con un grupo de personas que exigen justicia para las víctimas de octubre de 2019.



Palos, piedras y botellas fueron lanzadas por el grupo apostado en puertas del recinto carcelario, quienes rechazaron que la exmandataria se defienda en libertad. El momento de tensión se prolongó por varios minutos sin la intervención de los efectivos de la Policía Boliviana.

Visita para este jueves

Dos diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS) y Pamela Alurralde (CC), suspendieron la visita que tenían programada este miércoles a la expresidenta Jeanine Áñez debido a los enfrentamientos que se produjeron alrededor del penal de Miraflores.

“Se ha decidido no ingresar por las condiciones (protestas) en el penal. Había una marcha de representantes de plataformas ciudadanas, con la presidenta de la Apdhb, y también estaban los grupos del MAS. Cuando llegué a la puerta principal hubo intentos de agresión hacia mi persona, entonces con el diputado presidente (de la comisión de DDHH) Juan José Jáuregui decidimos no ingresar para precautelar nuestra seguridad y evitar los enfrentamientos”, dijo la diputada Alurralde.