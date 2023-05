Descuartizador admite su culpa y lo condenan a 30 años de cárcel

“Es importante precisar que no ha existido ni reversión ni un cambio de las resoluciones; el día de ayer (lunes 22 de mayo) he emitido una sentencia condenatoria por procedimiento abreviado en contra del imputado por 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto y mientras se ejecutoria esta sentencia, (…) he dispuesto la detención preventiva”, explicó el juez en un contacto con Bolivia TV.