Descubren a mujer que pretendía obtener préstamos de hasta $us 250.000 con una carta falsa de Arce

El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció este lunes que través de una hoja membretada con el sello del Estado Plurinacional de Bolivia, fechada el 28 de noviembre y recepcionada hoy 7 de diciembre, se envió una carta a la gerencia del Banco Unión con la firma falsificada del presidente Luis Arce, a fin de solicitar la entrega de $us 250.000.

“Esta carta ha sido presentada el 7 de diciembre a las 11:37 al Banco Unión, estamos actuando con firmeza, alguien que quiera hacer uso de influencias, alguien que quiera falsificar la firma del Presidente, va a tener respuesta”, advirtió el Ministro.

El hecho irregular ya fue denunciado y la persona que es nombrada en la misiva deberá ser investigada. “Hoy hemos iniciado las acciones legales correspondientes y esa persona, lo decimos públicamente, Rossy Marlene J. D., va a tener que enfrentar a los tribunales de justicia del país. No vamos a tolerar que se haga uso indebido de influencias o que se falsifique la firma del presidente”.

La nota falsificada fue dirigida a Fernando Gustavo Ponce Catacora, gerente Nacional de Admisión Crediticia del Banco Unión, con la referencia, “se autoriza préstamo inmediato a la sola firma de $us 250.000 para construcción de vivienda social”.

“El motivo de la presente es que se otorgue el préstamo inmediato y a sola firma de $us 250.000 a la compañera M.Sc. Rossy Marlene J. D. activa colaboradora de los centros Cooperativistas Mineros. Monto que se utilizará para la construcción de vivienda social. El préstamo debe estar bajo el interés de vivienda social a 20 años plazo”, se lee en el documento falso.

Al respecto, el ministro remarcó que existe “una política de tolerancia cero a la corrupción”, y que la falsificación de la firma del Presidente se constituye en “una manifiesta irregularidad”.

Asimismo, Lima aclaró que Jiménez Dueñas no tiene ninguna relación con el mandatario y no pertenece a las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Esta señora no tiene ninguna relación con el Movimiento Al Socialismo (MAS), ni con el presidente, ni con el Gabinete”, sostuvo.

“Hay muchas personas que están levantando el nombre del Gabinete y del presidente, eso no se tolera, si hay otra persona que haga uso indebido de influencias, que pretenda falsificar firmas, va a tener una respuesta”, alertó.