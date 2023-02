Desde conexiones domésticas de gas hasta cuentas bancarias, la Fiscalía investiga a hija de Áñez

“Hago lo que cualquier hija haría por su madre, defenderla hasta conseguir su libertad y un juicio justo, que es lo que le corresponde. Esta es una lucha en contra del aparato estatal, un aparato estatal abusivo; contra una dictadura cada vez más consolidada y una justicia totalmente secuestrada por el MAS, con jueces y fiscales que se prestan para estos abusos. I nvestiguen, que no tengo nada que esconder . A mi madre le han inventado delitos para secuestrarla”, desafió Ribera a través de sus redes sociales.

“Me persiguen por defender a mi madre; esta es la nueva forma de tortura a Jeanine Áñez, persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos y sus familias; pero no me van a callar y seguiré denunciando todo el abuso, buscando justicia para todos los presos políticos en mi país. Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir”, expresó vehemente Carolina.