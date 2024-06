Desde el 20 de junio, pasajeros acudirán a comprar dólares en el mercado negro para pagar pasajes aéreos al exterior

Desde el 20 de junio, los pasajeros que realizarán viajes al exterior del país deberán pagar los pasajes en dólares a las agencias de viajes. El Gobierno estableció como opción la compra directa a las 11 líneas aéreas que operan actualmente en el país, pero, salvo Boliviana de Aviación (BoA), no todas aceptarán el pago en moneda nacional.

El Gobierno asegura que los viajeros continuarán con los pagos en bolivianos, pero solamente garantiza al 100% que eso ocurrirá con BoA. El problema se desencadenó porque un banco, que recibía los pagos de las agencias de viajes y los convertía a dólares en Bs 6.97, anunció que ya no lo hará más (ante la escasez de dólares). Las agencias de viajes piden que el Gobierno exija a las líneas aéreas que cobren en moneda nacional o que el Banco Unión (banco estatal) se encargue de hacer los cambios en lugar de la entidad financiera que antes hacía ese servicio y que ya no lo hará más.

Mientras las agencias aguardan por que el Gobierno tome cartas en el asunto, cada pasajero deberá buscar dólares en el mercado negro que ofrece un tipo de cambio de alrededor de Bs 8 por cada dólar, para pagar los pasajes, lo que implicará indefectiblemente que el precio de los pasajes se disparará en el bolsillo del usuario.

El detalle

El 30 de mayo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) envió un comunicado en el que informa que “debido a las condiciones actuales del mercado (escasez de dólares), nuestro banco compensador de las ventas para BSP y CASS (una entidad financiera que pidió no ser nombrada en este reportaje), suspenderá hasta nuevo aviso el servicio de conversión de moneda, mediante el cual aceptaba pagos en bolivianos para liquidar las ventas del BSP en USD realizando el cambio de moneda”.

IATA echa mano del sistema Billing and Settlement Plan (BSP) para facilitar y simplificar el proceso de venta, reporte y liquidación de los pasajes aéreos emitidos por agencias de viajes autorizadas; en tanto, el Cargo Accounts Settlement Systems (CASS) es un sistema similar al BSP, pero enfocado en el transporte de carga aérea.

El comunicado difundido por redes y medios de comunicación, anunciaba que después del 20 de junio de 2024, esa entidad financiera, que pese a la insistencia de EL DEBER no quiso brindar su contraparte, “solo aceptará dólares para el pago de las ventas del BSP en dólares (cuenta 1900492983 BSP IATA USD)”.

La dirigencia paceña de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt), consultada por este medio, señaló que las agencias de viaje tienen una certificación IATA, que permite emitir boletos para todas las líneas aéreas. A estas se les paga en dólares a través del sistema BSP, con el banco compensador (que cambia los bolivianos a dólares), que en los últimos años es el banco que no es identificado en este reportaje y que no hará más ese servicio luego del 20 de este mes.



A cambiar en el mercado negro



Solo hasta el 20 de junio las agencias pueden pagar en bolivianos al banco compensador y este último hace el cambio a Bs 6,97. Pero "la entidad bancaria ha señalado que ya no es sostenible, que ya no puede hacer el cambio porque no hay dólares y es entendible. Y nuestro problema es que no todas las líneas aéreas nos dejarán emitir sus boletos en moneda boliviana. Algunas, especialmente las internacionales, nos rechazarán", expresó la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo en un cuestionario enviado por EL DEBER.



"Se sabe que con BoA sí se podrá pagar pasajes en bolivianos, ¿pero, qué pasará con las líneas aéreas que no nos den luz verde?", se preguntan las agencias.

Además, la Asociación explicó que las casas matrices de las líneas están fuera del país. “¿Qué harán con el pago en bolivianos?, a ellos sólo les sirven las transacciones en moneda estadounidense. Esta falta de dólares llevará a los pasajeros al mercado negro a comprar a un cambio que bordea o supera Bs 8 por dólar, y eso incrementará el costo de los pasajes de forma irremediable y automática”.

Assad Céspedes, gerente general de la agencia Next Travel, ratificó que el banco compensador, por ahora, recibe el pago en bolivianos, donde se cotiza Bs 6,97 para cada dólar, y hace el cambio para pagarle a IATA. Pero en breve (después del 20 de junio) ya no será más así: “Si nos dicen que tenemos la cuenta en dólares, y deberemos pagar en esa moneda, lo que tendré que hacer es cobrarle al pasajero en dólares, e ir a depositar al banco”.

Expresó que la solución “es que las líneas aéreas me permitan emitir sus pasajes en bolivianos. Al hacerlo, no habrá problemas con el banco compensador. Pero, mientras que estas no se pronuncien al respecto, si aceptan o no, tendremos que cobrar al usuario en dólares”.

En Santa Cruz, la Abavyt reveló que las agencias de viajes pagan un promedio semanal de $us 250 mil dólares en pasajes aéreos a la IATA. “¿De dónde vamos a sacar toda esa cantidad de dólares, en ese volumen y a qué tipo de cambio? ”, dijo el gerente general de Next Travel.

Ante este comunicado salieron al paso el director de la ATT, Néstor Ríos Rivero, y el director Ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Iván García.

Ríos inició criticando el manejo de la información que "provocó miedo y quejas entre la población", antes que abordar la problemática que enfrentarán las agencias de viajes, y acto seguido, los clientes que deberán buscar dólares para pagar sus pasajes.

Se refirió a un “comunicado de prensa” que provocó el titular que señala que un organismo internacional suspende la venta de pasajes aéreos en bolivianos, y los viajeros pagarán los boletos en dólares.



Complementó que cualquier ciudadano, al escuchar o leer esta noticia, “llegaría a la conclusión de que para conseguir un pasaje tiene que ir a un aeropuerto y pagar en dólares". Criticó que "la información causó un problema porque generó una ola viralizada de dudas, quejas, incertidumbre y miedo respecto a tener que conseguir dólares para realizar vuelos nacionales e internacionales”, advirtió la máxima autoridad de la ATT.

De momento, la respuesta del Gobierno no garantiza que el pasajero no tenga que pagar en dólares y es ambigua.

“La realidad es que este comunicado que emite IATA sobre la determinación de la suspensión de la conversión de moneda es uno de los servicios que ofrece esta misma asociación (IATA). Hay que aclararle a la población de que, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, la IATA podría determinar que el pago de la compra de los pasajes aéreos en Bolivia pueda ser realizado únicamente en dólares”, insiste Ríos.

Lo que él no toma en cuenta, es que las agencias de viajes no saben de dónde sacarán los suficientes dólares para cambiar los bolivianos con los que la población pagará por sus pasajes, y por lo tanto, optará por cobrar por esos pasajes directamente en dólares.

Las agencias insisten en que la solución debe venir del Gobierno, que este obligue a las empresas internacionales de aeronáutica a que cobren por sus pasajes en bolivianos, o de lo contrario, que el Gobierno ponga al banco estatal, Banco Unión, a hacer la conversión de bolivianos a dólares.

Pese a ello, El director de la ATT aseguró que “es importante que la población comprenda que tal situación no se va a dar (que el ciudadano se vea obligado a pagar sus pasajes en dólares). El ciudadano de a pie, ahora, y de aquí en adelante, podrá ir al aeropuerto y gestionar sus pasajes en la moneda de su preferencia, ya sea bolivianos o dólares. IATA es una asociación de aerolíneas conformada por 290 compañías aéreas y brinda acceso a sistemas específicos que permiten la comercialización e intermediación entre pasajeros, agencias de viajes y aerolíneas. Queda claro que los pasajes aéreos en Bolivia se venden en moneda nacional y cualquier otra moneda, y que este organismo internacional (IATA), por su naturaleza, no tiene injerencia”, enfatizó.

Otro comunicado



El 1 de junio, IATA emitió otro comunicado aclarando que la decisión del Banco (que pidió no ser nombrado) de suspender, a partir del 20 de junio, el servicio de conversión de moneda que brinda a las agencias de viaje en Bolivia, "se trata de una decisión tomada única y exclusivamente por el banco, en la cual IATA no tiene ninguna injerencia”.

Complementó que esa medida, impuesta por el banco “solo tendrá efecto para las agencias a las que el banco les brindaba este servicio y no afectará el proceso de venta de las aerolíneas a sus usuarios. Resaltamos que la principal prioridad de IATA es asegurar que la industria aérea opere de manera eficiente y en beneficio de todos los actores involucrados, por lo que es crucial mantener una comunicación transparente y constante”.

En esa misma línea, el director de la ATT estableció que esta aclaración es muy importante “porque la medida impuesta por el banco sólo tiene efecto para las agencias de viajes, y no tiene injerencia en lo que se refiere al país”, y garantizó que “los pasajeros podrán adquirir sus pasajes en bolivianos”.

Por su parte García, director de la DGAC, complementó que “Bolivia como Estado es miembro del Convenio de Chicago desde 1954. Nos adherimos y nos obligamos a cumplir sus 19 puntos. Una de las prioridades estratégicas de la organización de aviación civil internacional es el desarrollo del transporte aéreo, que este sea seguro y eficiente”.

Arguyó que lo que se distorsionó “fue una comunicación interna, en la que una entidad bancaria cierra la posibilidad de hacer la conversión a las agencias de viajes. Una facultad interna, que es decisión de la entidad. Sin embargo, por la aclaración que puso IATA, en ningún momento se suspendió la facturación, se puede hacer en la moneda local, en cualquiera de los Estados miembros y en el caso específico de la OACI somos 193 estados miembros, y se factura en la moneda local”.

Autoridades garantizan que el pago seguirá en bolivianos, pero no se refirieren a los mecanismos para conseguirlo​



El director de la DGAC, José Iván García, reparó en el repunte de la actividad aeronáutica. Afirmó que luego de un período resiliente, la industria aeronáutica logró sobreponerse . “Luego de que en 2020 soportamos un encierro, un distanciamiento provocado por la pandemia. Como dato, en 2023 tuvimos un crecimiento de más del 9,74% de pasajeros transportados. Más de 4,7 millones en rutas nacionales y en internacional, fueron 1,5 millones. Hubo una variación positiva, 6,6% en doméstico y 20,5 en tráfico de pasajeros internacionales . Nuestras políticas para conectar nuestro país con el mundo entero han logrado repuntar. Este es un esfuerzo del Gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce”.



Y cuando se volvió a poner el dedo en el renglón sobre el tema que interesa en este momento, se le preguntó si es que las empresas como agencias de viaje llegan a cobrar los pasajes en dólares a la población, ¿qué sanciones recibirán?

Néstor Ríos, de la ATT, respondió: “Está claro que todas las entidades aéreas reguladas realizan el ofrecimiento y venta de pasajes en bolivianos. Hay personas que pueden escoger otra moneda, y esto se tiene que facilitar. No hay problema alguno. Este hecho sería inédito y todas las personas que se vean afectadas por las aerolíneas aéreas deben acudir a la línea 800106000 y nosotros gestionaremos el problema o conflicto que pueda tener, dependiendo cada caso”.

Ríos recalcó y se dirigió a todos los ciudadanos para que no se genere ninguna incertidumbre: "Los vuelos nacionales e internacionales los podrán gestionar en la moneda local, el boliviano. Con esto dejamos todo claro”.

¿Las agencias de turismo no pueden cobrar en dólares? ¿habrá algún control ante cualquier denuncia que llegue a la línea gratuita?, se volvió a consultar.

El director de la DGAC no fue al grano y se remitió a responder que “en el Estado Boliviano hay 11 operadores internacionales: Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Avianca, Avian, Corendon, Conviasa, Copa Airlines, Lan, Lan Perú, Gol y Paranair. Próximamente se unirá Air Caribe de República Dominicana. Todos ellos son parte de BSP y de IATA. Boliviana de Aviación (BoA), por su parte, emite pasajes internacionales, y está embarcada en esa dinámica también. IATA propone a todos los operadores internacionales y les brinda la logística para la compra de pasajes en moneda local. Al decir esto, incorpora a cada Estado tasas de embarque, tasas de seguridad que aplican otros Estados, impuestos y otros”.

En su lugar, Ríos complementó que “el canal de ventas (agencias de viaje) tendrá que generar algunos artificios" (respecto a cómo solucionar el tema de la conversión en dólares que ya les denegó el banco que solo hasta el 20 de este mes, les ofrece ese servicio)”.

Ninguna de las dos autoridades respondió a dos preguntas clave, realizadas por periodistas del canal estatal que los entrevistaron sobre este tema que está dentro del interés de muchos ciudadanos bolivianos. Lo concreto es que banco no realizará el cambio de bolivianos a dólares a las agencias de viajes después del 20 de junio. Y ambas autoridades garantizan que el pago seguirá en bolivianos, pero no se refirieron a los mecanismos para conseguirlo.

Assad Céspedes, de la agencia Next Travel, señaló que “lo que corresponde es que el Gobierno tome cartas en el asunto y que obligue a las líneas aéreas que quieren trabajar en el país a que acepten pagos en bolivianos. No lo van a hacer, ¿sabe por qué?, porque a esas compañías internacionales no les convendrá trabajar en moneda boliviana y decidirán, o no venir, o retirarse del país. Y así, la única fuente de ingreso será BoA, mientras que nuestros ingresos como agencias se reducirán a más de la mitad o más”.

La otra opción es que el banco compensador sea cambiado por el Banco Unión, que es estatal. “Y que esa entidad nos acepte comprarle dólares a Bs 6,97. El Gobierno no señala los pormenores. Además, ojo, habrá que ver cuánto tiempo más BoA tendrá la posibilidad de cobrar sólo en bolivianos, cuando hay costos, principalmente de repuestos, de mantenimiento y el pago a los pilotos, todo eso se paga en dólares. Si reciben todo en bolivianos, es difícil de enfrentarlo. Hoy, hasta BoA recibe todo en dólares, porque hay un banco que le hace el cambio. Eso se acabará y cuando llueve moja y afecta a todos. Tendrá que comprar al mercado negro, o al Gobierno o a alguien para cubrir sus costos. No es sostenible para nadie”, complementó.

Además, aseguró que la ATT no dice la verdad. “Apelan a la compra directa, y supuestamente garantizan que las líneas aéreas aceptarán pagos en bolivianos. Eso no es verdad. Como expliqué, si mis costos deben ser cubiertos en dólares, para qué voy a aceptar pago en bolivianos. En Argentina y Colombia los gobiernos protegen a la industria aeronáutica, y exigen a las líneas que vendan en moneda nacional. Pero hablamos de dos mercados muy distintos. A cualquier línea aérea le interesa entrar a cualquiera de los dos países por el volumen de ventas que es al menos 10 veces mayor que en Bolivia. ¿Por qué complicarse en Bolivia?”.